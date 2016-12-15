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Spor

Gökhan Töre gönderiliyor!

Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat masasına yatan Gökhan Töre sezonu kapattı

15 Aralık 2016 11:21

İngiltere Premier Lig’in yolunu tutan Gökhan Töre’nin Ada hayali kısa sürdü. 

Premier Lig’de inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Slaven Bilic yönetimindeki West Ham’da kendisini ispat edemeden sakatlık kurbanı olan tecrübeli oyuncunun, bu gelişmenin ardından İngiltere kariyerinin bittiği öğrenildi.

West Ham United’ın 2,5 milyon Sterlin kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar kiraladığı Gökhan Töre’nin sözleşmesindeki 10 milyon Sterlinlik opsiyon maddesi, İngiliz ekibi tarafından kullanılmayacak.

Töre’nin, sözleşmesinin bulunması sebebiyle sezon sonuna kadar West Ham United’la İngiltere’de tedavisine devam edeceği, liglerin bitmesinin ardından da Beşiktaş’a döneceği bildirildi.  

 

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