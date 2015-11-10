Gökhan Töre-Ertuğrul Sağlam kavgasının perde arkası!

Yüksek tansiyon altında oynanan Bursaspor - Beşiktaş maçının en çok konuşulan olaylarından biri Gökhan Töre ile Ertuğrul Sağlam arasında yaşanan kavgaydı. Radikal'deki habere göre, saha içinde başlayan, maç sonunda daha da büyüyen kavganın detaylarına ulaşıldı. Olayların ilk kıvılcımı, oyunun sonlarına doğru Gökhan’ın İsmail Köybaşı’na yapılan müdahaleye kırmızı kart istemesiyle başladı. Buna kızan Bursa’nın hocası, Töre’nin kolunu tutup tepki göstedi. Gökhan “Kolumu bırak hoca, nasıl tutarsın beni?” diyerek Sağlam’a çıkıştı. İkili arasında kısa süren ağız dalaşının ardından suların durulduğu düşünülürken, bu kez maç bitimi soyunma odalarına gidiş körüğünde önünde ortalık karıştı. Bunun nedeni Günay’ın iyi niyetli girişimiydi.

Beşiktaş ikinci kalecisi Günay Güvenç, takım arkadaşından Ertuğrul hocadan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Töre ise “Niye özür dileyeceğim, ne yaptım ki?” diyerek olumsuz yanıt verdi. Son dakikada yenilen golün şokunu yaşayan Sağlam, körükte bu sözleri duyunca çileden çıktı. Ertuğrul hocanın, Töre’ye “Terbiyesiz Adam” demesinin ardından kısa süreli bir arbede yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma sonrası yaşananlara anlam veremediklerini belirtip “Hareketlerimize dikkat ettik, aşırı sevinmedik. Soyunma odası önünde bize küfür edildi sesimizi çıkarmadık. Ancak yine suçlu biz olduk” diye konuştular.