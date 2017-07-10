T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Töre en az 3 ay yok

Beşiktaş: En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir

10 Temmuz 2017 00:07

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Töre, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Sağ dizinde kıkırdak hasarı oluşan milli futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir."

ETİKETLER

gökhan törebeşiktaşsakat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24