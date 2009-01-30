Gökhan Töre Chelsea'de



Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Gökhan Töre'yi renklerine bağladı. Bayer Leverkusen altyapısından yetişen gurbetçi futbolcu, Londra ekibiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



17 yaşındaki genç futbolcu Gökhan Töre, 5 yaşında girdiği Bayer Leverkusen altyapısında 12 yılı doldurduktan sonra yeni durağını İngiltere olarak belirledi. Genç futbolcu kendisini 3.5 yıllığına Premier Lig'in iddialı takımlarından Chelsea'ye bağlayacak anlaşmaya imza attı.



17 Yaş Altı Milli Takımı ile geçtiğimiz Mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösteren genç futbolcu, 8-12 Şubat tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek La Manga Turnuvası için açıklanan milli takım kadrosunda da yer alıyor.



Almanya'da doğup büyüdüğü için A Milli Takım düzeyinde iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan Gökhan için Alman Futbol Federasyonu da girişimlerini sürdürüyor.



20 Ocak 1992 doğumlu Gökhan Töre, bire birde etkili ve hızlı bir kanat oyuncusu. Daha çok sol kanatta mücadele eden gökhan, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

