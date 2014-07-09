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Spor

Gökhan Töre Beşiktaş’ta devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla kendini camiaya kabul ettiren Gökhan Töre'yi bir yıllığına daha kiraladı

09 Temmuz 2014 13:46

Geçen sezonu siyah-beyazlılarda kiralık geçiren Gökhan Töre, Rubin Kazan’dan bir sezon için daha kiralandı. Beşiktaş ’ı çok sevdiğini ve kalmak istediğini sık sık söyleyen milli oyuncu ile ilgili siyah-beyazlı kulübün futbol genel direktörü Önder Özen de kendisini yeniden takımda görmek istediklerini ifade etmişti. Bu doğrultuda Gökhan’ın bonservisini elinde bulunduran Rubin kazan’la irtibata geçen yönetim, Rus ekibinin talep ettiği ücreti aşağı çekmeyi başardı. Bilindiği gibi Beşiktaş, Gökhan’ı 7.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı ancak sezon sonu yapılan görüşmelerde siyah-beyazlılar bu parayı veremeyeceklerini belirtmişti. 

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gökhan'ın da Rubin Kazan’da kalmak istememesi nedeniyle sonunda orta yol bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından yetenekli kanat oyuncusunun 750 bin euro karşılığında 1 yıl daha kiralanması için anlaşıldı ve satın alma opsiyonu da 3 milyon 250 bin euroya çekildi. 

 

İcrayı kaldıracak 

 

Gökhan Töre ise başta 2 milyon 200 bin euro garanti ücret isterken, oyuncuyla da 1 milyon 250 bin euroya anlaşıldı. Ayrıca Gökhan’dan geçen sezondan kalan 600 bin euroluk alacağı için başlattığı icra takibini kaldırması istenirken, bu paranın da taksitlerle ödeneceği garantisi verildi. 

Teknik heyet de bu transfere onay verdiği taktirde, belirlenen fiyatlar üzerinden imza atılması bekleniyor.

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