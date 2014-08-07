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Spor

Gökhan Töre 4,5 milyon Euro'ya Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Gökhan Töre transferi için Rubin Kazan ile 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı

07 Ağustos 2014 14:11

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini olumlu bir şekilde noktalamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun kulübü Rubin Kazan ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Gökhan Töre transferi için Rubin Kazan ile 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

Siyah-beyazlılar, Rus ekibine bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyecek. Gökhan Töre ile de 4 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, oyuncuya ilk yıl için 1 milyon 400 bin, ikinci yıl için 1 milyon 500 bin euro, üçüncü yıl için 1 milyon 600 bin ve dördüncü yıl için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Siyah-beyazlıların transferi gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

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