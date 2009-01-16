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Spor

Gökhan sakatlandı

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor ile 18 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor ile 18 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Samandıra Tesisleri'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde çalıştı. Basına kapalı olan ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda, ısınma hareketlerinden sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, ayak tenisi, top çalma ve minyatür kale maç yaptı.

Antrenmanın son bölümünde Gökhan Gönül, minyatür kale maç sırasında sol ayağına aldığı darbeyle sakatlandı. Kulüp doktoru Piyer Arzuman, Gökhan'da darbeye bağlı ağrı şikayeti bulunduğunu ve oyuncunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı antrenmanla Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, Samandıra Tesisleri'nde kampa girecek.

Bu arada, dün Fenerbahçe ile 3'er yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcular Furkan Aydın ve Onur Karakabak, Samandıra Tesisleri'ne gelerek teknik kadro ve oyuncularla tanıştı.

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