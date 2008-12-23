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Spor

Gökhan 'resmen' geliyor

Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gideceğini bildirdi.

23 Aralık 2008 02:00

Ankaragücü forması altında gösterdiği başarılı performansla 4 büyüklerin dikkatini çeken Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gideceğini bildirdi.

Emreciksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Ankaragücü formasıyla mücadele etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ankaragücü'nü ve büyük taraftarını asla unutmayacağım. Ancak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceğim için de çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de oynamak her futbolcunun rüyasıdır. Bu yaşımda o formayı giyeceğim için büyük mutluluk duyuyorum. Hedefim, çok çalışarak formayı kapmak ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmez bir futbolcusu olmak" diye konuştu.

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