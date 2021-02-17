Gökhan Özoğuz, tek tek sıraladığı zamlara tepki gösterdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zamlara tepki gösterdi. Özoğuz, "Bizim gündemimiz" etiketiyle birçok zammı takipçileri ile paylaştı.
Özoğuz, dün Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak hükümet tarafından yapılan zamlara tepki gösterdi.
Tek tek yapılan zamları sıralayan Özoğuz'un paylaşımı ise şu şekilde:
"İnternete: yüzde 34 zam
Köprülere: yüzde 26 zam
Otoyollara: yüzde 26 zam
Tünellere: yüzde 26 zam
GSS Primine: yüzde 22 zam
Alkollü İçkiye: yüzde 17 zam
Şekere: yüzde 10 zam
Ayçiçekyağı: yüzde 110 zam
Yumurtaya: yüzde 100 zam
ÖTV'ye: yüzde 300 zam
Maaşlara: yüzde 7 zam
BizimGündemimiz"