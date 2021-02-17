Gökhan Özoğuz, tek tek sıraladığı zamlara tepki gösterdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zamlara tepki gösterdi. Özoğuz, "Bizim gündemimiz" etiketiyle birçok zammı takipçileri ile paylaştı.

Özoğuz, dün Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak hükümet tarafından yapılan zamlara tepki gösterdi.

Tek tek yapılan zamları sıralayan Özoğuz'un paylaşımı ise şu şekilde:

"İnternete: yüzde 34 zam

Köprülere: yüzde 26 zam

Otoyollara: yüzde 26 zam

Tünellere: yüzde 26 zam

GSS Primine: yüzde 22 zam

Alkollü İçkiye: yüzde 17 zam

Şekere: yüzde 10 zam

Ayçiçekyağı: yüzde 110 zam

Yumurtaya: yüzde 100 zam

ÖTV'ye: yüzde 300 zam

Maaşlara: yüzde 7 zam

BizimGündemimiz"