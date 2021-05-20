Gökhan Özoğuz'dan SMA hastası çocuklar için Fahrettin Koca'ya: Neden SMA'lı bebeklerimizi kurtaramıyoruz?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, SMA hastası çocuklar için sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

Gökhan Özoğuz, yardım çağrısında bulunan bir kullanıcının ''Esila'nın gönüllü elçisi olarak yalvarırım görün, Esila'nın her gün bu acıları çekiyor. Hastalık hızla ilerliyor, az çok demeyin destek olun, maddî olamayan paylaşarak destek olsun. Esila'yı hep birlikte yaşatalım. SMA değil; Esila kazansın'' yazarak paylaştığı videoyu kendi hesabında paylaştı.

Daha önce de bir çok kez destek tweetleri atan Özoğuz, Bakan Koca'ya, ''Sayın Dr. Fahrettin Koca Bey, çok kez bu konuda yardım çağrılarımız oldu. Bizlere en azından bir açıklama yapılamaz mı? Neden SMA'lı bebeklerimizi kurtaramıyoruz? diye sordu.