Gökhan Özoğuz: İBB konserinin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı; yanlış haberlerle halkı kandırmaya alışmışlar

T24 Haber Merkezi

Athena grubundan Gökhan Özoğuz'un sosyal medya hesabından yaptığı ''Ben hiçbir zaman, hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım da'' paylaşımına karşı Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, Athena'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği 29 Ekim 2019 konser etkinliğinde aldığı ücretin belgesini paylaşarak "Çok haklı!" ironisi yaptı.

Yeni Şafak muhabiri Doğan'ın bu paylaşımına cevap veren Özoğuz, konser gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlandığını hatırlatarak, ''Ama yanlış haberlerle halkı kandırmaya alışmışlar, sahtekârlık kötü şey'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya devam eden Özoğuz şunları söyledi:

''Kendileri gibi para karşılığı vatansever olmayan insanları, lağım medyanın içinde sahte haberlerle kirletmeye çalışıyorlar. Gülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi. Pis kokuyo be pis''