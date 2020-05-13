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Gökhan Özoğuz'dan 'Soma faciası' paylaşımı: Ambulansta, sedyeye yatarken 'çizmeyi çıkartayım' diyen madenci kardeşin ayakları öpülür

13 Mayıs 2020 12:00

Bundan 6 yıl önce Soma'da hayatını kaybeden madencileri unutmayan Athena grubunun vokalisti Gökhan Özoğuz, "Sedyeye yatarken 'çizmeyi çıkartayım' diyen madenci kardeşin ayakları öpülür" dedi.

Gökhan Özoğuz, Manisa’nın Soma ilçesinde 6 yıl önce, 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı şu şekilde: "Ambulansta, sedyeye yatarken ‘çizmeyi çıkartayım’ diyen madenci kardeşin ayakları öpülür. Tüm hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi saygı ile yad ediyoruz."

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