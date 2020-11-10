Gökhan Özoğuz'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 10 Kasım tepkisi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı "siyah maskeli" paylaşıma, "Kara Maskeyle 10 Kasım yad edilmez" sözleriyle tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 9'u 5 geçe "siyah maske" görselli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, tepki çeken paylaşımdan 6 saat sonra, Atatürk'ün fotoğrafını da koyarak, yeni bir paylaşımda bulunsa da, eleştiriler dinmedi.

Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz da, Bakan Koca'nın paylaşımına tepki gösterdi.

Özoğuz Koca'nın paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Fahrettin bey @drfahrettinkoca Kara Maskeyle 10 Kasım yadedilmez. Atamız bugün hala ve her zaman kalbimizde diridir" dedi.