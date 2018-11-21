T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -  Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı

21 Kasım 2018 17:08

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - 

Beşiktaş\'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin\'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı. İskender Keskin, Levent\'te bulunan Emniyetevler Merkez Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda defnedildi. 
Keskin\'in cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gökhan Keskin\'in görüntüsü
-Cenaze namazından detaylar
-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa AKINGökhan KeskinKeskinKeskin LeventEmniyetevler Merkez CamiiZincirlikuyu MezarlığıBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri AhmetGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Gökhan Keskin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24