Beşiktaş ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesheden ve ayrıldıktan sonra duygusal bir veda mesajı yayınlayan Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki Türkiye asıllı İsviçreli futbolcu, kariyerine Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile devam edecek.

BeINSports'un haberine göre; Napoli, Leicester City ve Beşiktaş gibi takımlarda oynayan Gökhan İnler, 3 yıllığına Başakşehir ile anlaştı. Geçen sezon Beşiktaş'ta umduğu forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan futbolcu, gelecek sezon itibarıyla turuncu-lacivertli formayı giyecek.

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı ekipten ayrılığına ilişkin şu mesajı yayınlamıştı:

"Çok değerli ve de asil Beşiktaş taraftarları...

Bu bir veda değil; sizlere teşekkür mesajım ve yüreğimden geçen sözcüklerdir !

Çocukken Gordon Milne'in Beşiktaş'ında Metin-Ali-Feyyaz'ı, Rıza Çalımbay'ı, Mehmet Özdilek'i izleyerek büyüdüm ve hayalini çok kurdum bu renklerin... Rahmetli Süleyman Seba Başkanımızın asil duruşu ve davranışını, Şeref Bey'in mütevazılığını, Baba Hakkı'nın disiplinini öğrenerek kariyerimde yoluma devam ettim.

Bir insanın çocukluk hayalinin gerçekleşmesinin ne anlama geldiğini tahmin edersiniz. Ben de Beşiktaş'a veda ederken bu mutluluğa erişmiş olmanın sevincini yaşıyor ve bir yandan da dilediklerimi elimde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleştirememiş olmanın hüznüyle ayrılıyorum.

Çok mücadele verdim formayı giymek, takımın değişmez parçası olmak için ama hayat işte...

Bazen her şey sizin elinizde olmuyor. Çok çalışmak, fedakarlıklar yapmak yeterli olamayabiliyor. Beşiktaş taraftarının ilk geldiğimden günden ayrılıncaya dek çok sıkı çalıştığımdan ve bir gün dahi en ufak anlaşmazlık yaşamadığımdan şüphesi olmasın. Kariyerim boyunca "sıkı çalışmak" ve "profesyonel yaşam" değişmezlerim oldu.

Bir yıllık süre zarfında bana büyük destek veren ve transferim için büyük çaba sarfeden başta Sayın Başkanım Fikret Orman olmak üzere, teknik direktörümüz Şenol Güneş'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve Beşiktaş'ın asil taraftarlarına çok teşekkür ederim.

Şimdi bir süreliğine ayrılık vakti. Beşiktaş sevgisi sonsuza dek kalbimde kalacak ama gideceğim yeni kulübümde de aidiyet duygusunu sonuna kadar hissederek, yıllardır yaptığım gibi profesyonel bir şekilde başarı için mücadelemi yürekten ortaya koyacağım.

Unutmayın Beşiktaş'ın asil taraftarları; Sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir.

Kartal İnler"