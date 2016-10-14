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Spor

Gökhan İnler: Napoli'ye gol atarsam...

Beşiktaş ile Napoli, 19 Ekim Çarşamba günü İtalya'da karşı karşıya gelecek

14 Ekim 2016 20:44

Bir dönem Napoli forması giyen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Napoli ile yapacağı maç hakkında konuştu.

İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Napoli maçının özel olacağını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Napoli'de harika 4 yıl geçirdim. Tekrardan San Paola'ya dönmek güzel olacak. Şu anda Beşiktaş forması giyiyorum. Çocukluğumdan beri istediğim kulüpteyim." ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibine karşı gol atması karşılığında sevinmeyeceğini açıklayan Gökhan İnler, "Gol atarsam kesinlikle sevinmeyeceğim ancak, kazanmak istiyorum. Harika bir mücadele olacak" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile Napoli, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında 19 Ekim Çarşamba günü İtalya'da karşı karşıya gelecek.

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