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Spor

Gökhan imzaya geliyor

Fenerbahçe'nin, hem kendisi hem Ankaragücü ile anlaşmaya vardığı Gökhan Emreciksin, iki gün içinde Fenerbahçeli olacak.

23 Aralık 2008 02:00


Kadroyu güçlendirmek üzere harekete geçen Fenerbahçeli yöneticilerin, 15 Aralık Pazartesi günü hem kendisi hem kulübü Ankaragücü ile anlaşmaya vardığı Gökhan Emreciksin, iki gün içinde Fenerbahçeli olacak.

Başkent ekibine bonservisi için 1 milyon 800 bin Dolar ödenecek olan 24 yaşındaki futbolcu, büyük olasılıkl yarın İstanbul’a gelerek, kendisini Sarı-Lacivertli renkeler bağlayan sözleşmeyi törenle imzalayacak.

Veda golünü attı

Daha sonra devre arası tatiline çıkacak olan Gökhan, ikinci yarı hazırlıkları için 30 Aralık’ta yeni takım arkadaşları gibi Samandıra’da olacak. Ara transfer 5 Ocak’ta başlayacağı için 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu tarihte yürürlüğe girecek. Ankaragücü’nde başarılı maçlar çıkaran Gökhan, son oynanan Denizli karşılaşmasında takımının tek golünü atmıştı. Bunu veda golü olarak niteleyen başarılı futbolcu, “Gol atarak veda ettim, dilerim Fenerbahçe’de gol atarak,

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