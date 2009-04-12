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Spor

Gökhan hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile yaptığı derbi maçın ilk dakikalarında sakatlanan Gökhan Gönül, hastaneye kaldırıldı.

12 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile yaptığı derbi maçın ilk dakikalarında sakatlanan Gökhan Gönül, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında bir pozisyonda sağ kanatta topu ceza alanına doğru ortalayıp köşe gönderi bölgesinde düşerek sakatlanan Gökhan Gönül, bir süre sol karın boşluğu bölgesini tutarak mücadele edip sonrasında oyundan alındı.

Kaburgalarından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sarı-lacivertli futbolcu, Özel Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada Fenerbahçe futbol takımının tercümanlarından Samet Güzel'in kafasına Selçuk'un oyundan alınması sırasında tribünden kanyak şişesi atıldı. Kafasında bir yarık oluşan Güzel de Gökhan Gönül gibi hastaneye kaldırıldı.

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