T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÖKHAN GÜNEY GÖZALTINA ALINDI İZMİR (A.A)

06 Temmuz 2011 21:46

-GÖKHAN GÜNEY GÖZALTINA ALINDI İZMİR (A.A) - 06.07.2011 - Sinema ve ses sanatçısı Gökhan Güney, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir dönem arabesk müziğin güçlü seslerinden Gökhan Güney, Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı beldesindeki bir restoranda yaptığı programın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Güney hakkında ''çek kanununa muhalefet' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Güney, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24