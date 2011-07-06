-GÖKHAN GÜNEY GÖZALTINA ALINDI İZMİR (A.A) - 06.07.2011 - Sinema ve ses sanatçısı Gökhan Güney, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir dönem arabesk müziğin güçlü seslerinden Gökhan Güney, Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı beldesindeki bir restoranda yaptığı programın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Güney hakkında ''çek kanununa muhalefet' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Güney, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.