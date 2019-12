-GÖKHAN GÖNÜL'E AVRUPA'DAN TEKLİF YOK İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut, oyuncusuna Avrupa'dan kulüplerin ilgi duymasının normal olduğunu, milli futbolcuya şu an için bir teklif gelmediğini söyledi. Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökhan'ın yeni menajerinin kendisi olduğunu ifade ederek, ''Ancak şu an için bir teklif yok. Zaten Gökhan, Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan başka bir şey düşünmüyor'' dedi. ''Gökhan gibi milli bir futbolcuya Avrupa'dan ilgi olması normal. Ancak ben basın üzerinden transfer yapmam'' diyen Ahmet Bulut, şöyle konuştu: ''Kendisinin kulübüyle 2014 yılına kadar olan mukavelesi halen devam ediyor. Tabii ki milli takım oyuncusuna yurt dışından ilgi olması normal. Gökhan'ı isteyen bir takım varsa, öncelikle Fenerbahçe Kulübü'ne başvurması gerekir. Bununla birlikte şampiyonluğa giden bir takımda oynayan bir oyuncuyla ilgili yurt dışına transfer haberlerinin çıkması asla benim menajerlik anlayışıma uymaz. Çünkü basın üzerinden transfer yapmam. Bu tür haberlerin çıkması da oyuncumu yıpratıyor.'' -BİLETLERİN GENEL SATIŞI BAŞLADI- Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın biletleri genel satışa çıktı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan Pazartesi günü sadece kongre üyeleri, premium kart, taraftar kart ve faturalı Fenercell sahipleri için satışa çıkarılan biletlerin genel satışına bugün başlandı. Biletix'ten satılan biletlerin tribünlere göre fiyatları şöyle: Türk Telekom ve Migros kale arkaları: 44 lira Fenerium Üst H-I blok: 65 lira Fenerium Üst C-D-F-G blok: 82,50 lira Fenerium Alt G blok: 100 lira Fenerium Alt B-F blok: 130 lira Fenerium Alt C-E blok: 150 lira Fenerium Alt D blok: 200 lira Sarı ve Lacivert tribün: 90 lira