Gökhan Gönül'den zehir zemberek tweetler: Şeref ve haysiyet yoksunusunuz

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Gökhan Gönül'ün oynamak istemediği yönünde haberler çıkması tecrübeli oyuncunun sert tepkisine neden oldu.



Karşılaşmaya kısa bir süre kala Gökhan Gönül, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İddia edildiği gibi hoca ile aramızda herhangi bir diyalog kesinlikle yaşanmadı. Yalan haber yapmaktan ne zaman vazgeçersiniz bilmiyorum ama gerçekten 'Şeref ve haysiyet yoksunusunuz.' Kaldı ki forma kimsenin tapulu malı değil, hoca kimi isterse onu oynatır" dedi.



İddia edildiği gibi hoca ile aramızda herhangi bir dialog kesinlikle yaşanmadı. — Gökhan Gönül (@_gokhangonul) 26 Mayıs 2016