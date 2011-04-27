-GÖKHAN GÖNÜL'DEN REHAVET UYARISI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül, henüz şampiyon olmadıklarını, hedeflerine adım adım ve ciddiyetle ilerlediklerini belirtti. Gökhan Gönül, kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, ''Büyük Fenerbahçe taraftarı bilmelidir ki, henüz şampiyon olmadık. Hedefimize adım adım ve ciddiyetle ilerliyoruz. Rehavete kapılıp, şimdiden kendimizi şampiyon ilan edecek lükse sahip değiliz. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ve takım olarak şampiyonluğa kenetlendiğimizi belirtmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Sıradaki hedeflerinin İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı olduğunu belirten Gökhan, şöyle devam etti: ''Artık kolay maç kalmadı. Hepsi hayati öneme sahipler. Sahaya çıktığımız andan itibaren mücadele ederek, şampiyonluğu istediğimizi rakibimize göstermeliyiz. Kalemizde olası bir gol geldiğinde bile taraftarlarımız paniğe kapılmadan bizleri desteklesin. Çünkü geriye düştüğümüz birçok maçı mücadelemizle lehimize çevirmeyi biliyoruz. Taraftarlarımızdan isteğim, kalan maçları karnaval havasına çevirerek, bir an olsun destekten vazgeçmesinler. Sizler itici güç oldukça, özlemini duyduğumuz şampiyonluğu kazanacağız.'' Gökhan, Bucaspor maçında gol atan İspanyol futbolcu Daniel Güiza'ya da değinerek, ''Uzun süre oynamamasına ve hak etmediği şekilde ağır eleştirilere uğramasına rağmen oyuna girerek şampiyonluk yolunda çok önemli katkıda bulunan Daniel Güiza'yı tebrik ediyorum. Bu gol aynı zamanda kadromuzdaki her oyuncunun katkı vermeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Umarım attığı bu gol kendisini bulmasına yardımcı olur ve bizlere katkı vermeye devam eder'' dedi. -BİLETLER SATIŞTA- Spor Toto Süper Lig lideri Fenerbahçe'nin, 31. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 1 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçın biletlerinin genel satışı başladı. Daha önce sadece Fenerbahçe Kulübü kongre üyeleri, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell kullanıcıları için satışı yapılan biletlerin fiyatları 44 ile 215 lira arasında değişiyor.