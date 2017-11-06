Gökhan Gönül'den rakip taraftara övgü: Göztepe deplasmanında her takım zorlanır

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül, takımın deplasmanda Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın ardından, "Göztepe bu sene lige hava katıyor. Buraya gelen bütün kulüplerin zorlanacağını düşünüyorum. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede anesteziyle sahaya çıkan ve artan ağrıları nedeniyle 61. dakikada yerini Gary Medel'e bırakan deneyimli oyuncu, "Alanya ve Göztepe deplasmanları zordu ancak iyi atlattık. Milli maç arası hepimize iyi gelecektir" ifadesini kullandı.

Gökhan Gönül'ün maç sonu beIN SPORTS'a verdiği demeç şöyle oldu:

"İlk 15 dakika Göztepe çok iyi başladı maça. Devamında Talisca'nın attığı golle biraz oyunu eşitledik. Burası zor bir deplasman. Göztepe bu sene lige hava katıyor. Buraya gelen bütün kulüplerin zorlanacağını düşünüyorum. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz.

Son 1 aya baktığımızda çok yoğun bir tempodan çıkıyoruz. Son bir haftada bu 3'üncü maçımız, ikisi deplasman. Alanya ve Göztepe deplasmanları. Bunları iyi atlattık. Milli maç arası hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum."

"İnşallah bütün statlar böyle dolar"

"Dizimde bir kanama, ödem var. Lokal anesteziyle uyuşturarak oynayabildiğim kadar oynayabilmekti bugün amacım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Sağlam olmak, yüzde 100 hazır olmak başka bir şey.

Uzun süredir maç oynamadım. Belki 100 tane antrenman yaparsınız ama üst üste 3 maç oynamak bazen 200 antrenmandan daha önemlidir. Milli aradan sonra inşallah daha sağlam, daha iyi performans söyleyen bir Gökhan Gönül olarak geri döneceğim.

İnşallah bütün statlar böyle dolar. Oynayan oyuncular da zevk alıyor bu durumdan. Göztepe taraftarını tebrik ediyorum."