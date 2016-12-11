Gökhan Gönül'den 'penaltı' açıklaması

Beşiktaş'ın sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada maçın ilk penaltısını kazanan Gökhan Gönül "Galiba kolumdan çektiğini hissettim ben penaltı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gökhan Gönül şöyle konuştu:

Ceza sahası içinde olup olmadığını bilmiyorum tam emin değilim. Galiba kolumdan çektiğini hissettim ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş tarafından olan herkes penaltı diyecek öbür taraf penaltı olmadığı halde penaltı dedi diyecek. Bir laf vardır ya 'Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık' o yüzden herkesin kendi düşüncesi...