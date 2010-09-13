-GÖKHAN GÖNÜL'DEN İYİ HABER İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe'de, sol omuzunda zedelenme olan Gökhan Gönül'ün ameliyat olmayacağı açıklandı. Fenerbahçe Kulübü Sağlık Ekibi tarafından bazı testlerden geçirilen Gökhan Gönül'ün, şu an için atroskopi olmasına gerek duyulmadığı bildirildi. Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmana çıkan Gökhan, hazır olması halinde Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Gökhan Gönül'ün omzundaki sakatlığı ile Kaysersispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, ''Gökhan'ın sakatlığının milli takım kampında hiç iyileşme göstermediğini belirledik. Sakatlık adeta yerinde saymış. Gökhan, pazartesi günü teste girecek. Salı günü sonuca göre atroskopi olacak. Atroskopi olursa, bu ameliyat demek'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.