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Spor

Gökhan Gönül'de yasaklı madde çıktı

Gönül'ün tedavisinde kullanılan ağrı kesici iğne doping testinin pozitif çıkmasına neden oldu

30 Mart 2016 17:04

Fenerbahçeli Gökhan Gönül'de Beşiktaş maçından sonra verdiği doping testinde yasaklı maddeye rastlandı. 

Eurosport'un haberine göre, sol kaburgasındaki kırıkla derbide sahaya ilk 11'de çıkan Gökhan Gönül'e kulüp doktorları tarafından maçtan önce ağrı kesici iğne yapıldı.Bu tedavide kullanılan ilaç ise doping testinin pozitif çıkmasına neden oldu. Testte çıkan maddenin WADA'nın tamamen yasaklı maddeler listesinde olmadığı ve maç öncesinde bu ilacın alınacağının TFF'ye bildirilmesi durumunda oyuncuya bir yaptırım uygulanmayacağı öğrenildi.

Federasyonda bildirildiyse cezai uygulama olmayacak 
Fenerbahçe'den gelen ilk bilgi gereken bildirimin zamanında yapıldığı yönünde. İlacın tedavi amacıyla kullanıldığı bildirimi federasyona yapıldıysa Gökhan'ın doping defteri kapanacak. Aksi halde 31 yaşındaki futbolcuya 2 yıla kadar ceza gelmesi gündeme gelebilir.

Fenerbahçe kulübünün konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.

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