Gökhan Gönül yeni takımına salı günü imzayı atıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu. Başarılı futbolcu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, tarihi imza ile Beşiktaşlı oluyor. Gökhan’ın menajeri Ahmet Bulut’la yarın sonlandırılacak görüşmeler sonrası salı günü Arena’da resmi imza atılacak.

Beşiktaş’la 3 yıllık anlaşmaya varan Gökhan Gönül’e 2 milyon Euro imza parası verilecek. Yıllık 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret alacak milli yıldıza maç başı da 15 bin Euro verilecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in de katılacağı Vodafone Arena’daki imza töreninde siyah beyazlı taraftarlar da tribünlerde olacak.

Gökhan Gönül’ün imza töreni Beşiktaş için de ilk olacak. Gökhan siyah beyazlıların yenilenen stadı Vodafone Arena’da sözleşme imzalattırdığı ilk oyuncu olarak da tarihe geçecek.