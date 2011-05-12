-GÖKHAN GÖNÜL VE NİANG ANTRENMANA ÇIKMADI İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Fenerbahçe, Ankaragücü ile 15 Mayıs Pazar günü yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda çift kale maç oynadı. Sol kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle dünkü çalışmayı yarıda bırakan Gökhan Gönül'ün tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmadığı ve salonda çalıştığı belirtildi. Sağ arka adalesinde sertleşme bulunan Mamadou Niang da antrenmana çıkmadı, Dolu Arslan gözetiminde çalışma ve tedavisini tesislerde sürdürdü. Sağ diz yan bağlarında zorlama tespit edilen Özer Hurmacı ile sol ayak bileğindeki sakatlığı süren Miroslav Stoch, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı sahada bir süre çalışıp, tesislerde tedavi gördü. Bel ağrısı bulunan Volkan Demirel'in de tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmadığı ve salonda çalıştığı bildirildi. Sağ ayak bileğindeki ağrısı süren Fabio Bilica ise tedavi ve çalışmalarını tesislerde yaptı. Bu arada, Fenerbahçe Premium Kart sahibi 6 taraftar, antrenmanı kendilerine ayrılan özel bölümde izledi. Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.