-Gökhan Gönül ve Mehmet Topuz çalışmalara katılacak İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında pas organizasyonları çalıştı. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. -Sakatlardan sevindirici haber- Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcuların durumlarındaki gelişmeler, teknik heyeti sevindiriyor. Akşam çalışmasına katılmayan Gökhan Gönül ve Mehmet Topuz'un yarın takımla çalışmalara başlayacakları açıklandı. Bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı çalışmalar yapan Selçuk Şahin'in durumunun da iyi olduğu, maçtan önceki günlerde takımla başlayabileceği kaydedildi. Takım antrenmanından önce sahada hafif tempoda koşu yapan Serdar Kesimal daha sonra çalışmasını salonda sürdürdü. Serdar'ın tedavisinde gelinen noktanın sevindirici olduğu, milli maç arasından sonra ligde yapılacak Mersin İdmanyurdu mücadelesine yetişmesinin beklendiği ifade edildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Emre Belözoğlu ve Uğur Boral, antrenmana katılmadı. İzinli olduğu için sabah antrenmanına katılmayan Bienvenu akşam takımla çalışırken, izinli olan bir diğer futbolcu Yobo ise çalışmada yer almadı. -Volkan Twitter'dan mesaj verdi- Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, internette twitter'daki hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi taraftarlara mesaj verdi. Hafta sonunu sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Volkan, taraftarların ve futbolcuların üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarını belirterek, ''Tek isteğimiz bir daha ceza almamak, ayrı kalmamak. Taraftarımız olmayınca sahaya eksik çıkıyoruz. Biz bir takımız ve eksik kalmak istemiyoruz. Tabii ki geçen maçta sahamızdaki ortam ve gelen bayan taraftarlarımız güzel bir örnek olmuştur. Ama ceza almak Fenerbahçe'mize zarar veriyor. Her zaman hep beraber olalım. Siz bizi destekleyin, biz sizin için sahada savaşırız'' ifadelerini kullandı.