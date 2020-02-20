Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni sözleşme

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yeniden kontrat yapılacak.

Siyah-beyazlı yöneticiler bu sezon gösterdikleri performansla alkış toplayan iki oyuncunun durumu için ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın'a danıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncuların kadroda tutulmasından yana olduğunu söyledi.

Yıllık ücretlerinde indirime gidilecek

Türkiye gazetesinin haberine göre; kulübün ekonomik durumunu bilen iki oyuncu da senelik ücretlerinde indirime gitmeye hazır olduklarını bildirdi. Tecrübeli futbolcuların bu yaklaşımı siyah-beyazlı yöneticileri çok memnun etti. Gökhan ve Caner'in sözleşmelerinin iki seneliğine uzatmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli iki yıldızı geçtiğimiz yıl da yıllık ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesini kabul etmişti. Caner Erkin yıllık 9,4, Gökhan Gönül ise 9,2 milyon lira kazanıyordu. Sezon sona ermeden imzaların atılması planlanıyor.



Bunun için de taraftarların heykelinin yapılmasını istediği Atiba Hutchinson bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le birlikte takımın 37 yaşındaki Kanadalı yıldızına da imza attırmayı hedefliyor.