-GÖKHAN GÖNÜL: TAKIM OLDUK İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül, sarı-lacivertli taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını belirterek, "Devre arası kampında iyi çalıştık ve her şeyi düzelteceğiz" dedi. Gökhan Gönül, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle sezon başındaki kampa katılamadığını hatırlatarak, devre arasındaki kamp çalışmasının kendisi için çok yararlı geçtiğini belirtti. Antrenmanlarda iyi çalışmalarına karşın sahada yapmak istediklerini tam olarak gerçekleştiremediklerini kaydeden Gökhan Gönül, "Yeni Malatyaspor maçını saymıyorum, ancak Samsunspor maçında sonuca ulaşmayan 13-14 pozisyonumuz vardı. Bence bu yüzden eleştiriliyoruz. Devre arası kampı, takıma çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Daha bir takım olduk, takımca hareket etmeye başladık. 2. devreye inşallah daha iyi başlayacağız" diye konuştu. Taraftarların kendilerinden beklentilerini bildiklerini dile getiren Gökhan Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarımızın beklentisi oldukça fazla. Kupa maçı, lig maçı, hazırlık maçı ayırt etmeksizin tüm maçlardan galibiyet bekliyorlar. İlk yarıda oldukça zor maçlar yaptık ve bazılarından kötü sonuçlar aldık. Belki onları üzüyoruz ama bilsinler ki biz onlardan kat kat fazla üzülüyoruz. Dediğim gibi devre arası kampında oldukça iyi çalıştık ve her şeyi düzelteceğiz. Bu yıl aramıza yeni katılanlar oldu. Arada dil sorunu var ve kolay anlaşamıyorsunuz, konuşurken biraz zorlanıyorsunuz. Ancak şimdi bunları da geride bıraktık, birbirimize alıştık. Her şey ilk yarıda kaldı." Liderle olan 9 puanlık farkı kapatabileceklerine inandığını belirten Gökhan Gönül, "Bundan sonra yapacağımız tek şey, camia olarak tek yürek olmak, taraftarlarımızla bütün olmak. Önümüzdeki maçların tümünü kazanmak için uğraşacak ve diğer takımların puan kaybetmelerini bekleyeceğiz" dedi.