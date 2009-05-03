Gökhan Gönül stoper



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Beşiktaş derbisinde daha önce hiç denemediği Gökhan Gönül’ü savunmada Yasin'in yanında görevlendirdi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptıkları derbi maçta, cezalı ve sakat futbolcuların yoluğunda ilk 11 kurgusunda değişiklikler yaptı.



İspanyol çalıştırıcı, Önder'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle savunmanın ortasında Yasin'in yanında Gökhan Gönül'e forma verdi.



Gökhan Gönül'ün sağbekteki yerinde Ali Bilgin'i görevlendiren İspanyol çalıştırıcı, Önder'in yerinde Yasin ile birlikte oynayabilecek futbolculardan Can'a güvenemediği için bu futbolcuyu yedekler arasında tuttu.





ÇİFT FORVETLİ KADRO

Aragones, Beşiktaş karşısında iki forvet oyuncusu Semih ve Güiza'yı da sahaya sürdü.



Cezalarını tamamlayan kaleci Volkan Demirel ve Semih takımdaki yerlerini alırlarken, sakatlığı geçen Emre de derbide ilk 11'e girdi. Kupa ve ligde olmak üzere sarı-lacivertli ekibin yaptığı son 2 maçta kadronun dışında kalan Uğur, yeniden 11'e döndü.



Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, cezalılar Önder ve Lugano'nun yanısıra sakatlığı nedeniyle tedavileri süren Alex ve Abdülkadir yer almadı. Aragones, bu futbolcuların dışında Josico, Burak, Gürhan ve İlhan'ı da 18'in dışında tuttu.



AZİZ YILDIRIM, BJK İNÖNÜ STADI'NDA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımının Beşiktaş ile maçını izlemek için BJK İnönü Stadı'na geldi.



Takımının ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçı izlemek için uzun bir aranın ardından Ali Sami Yen Stadı'na giden Yıldırım, uzun bir sürenin ardından Beşiktaş karşısında da takımını yanlız bırakmadı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, protokol tribününde Yıldırım'a ''hoşgeldin'' dedikten sonra basın tribününün yanındaki uğurlu gördüğü yerinde oturarak maçı izledi. Demirören, protokol tribünündeki yerini aldıktan sonra kulüp yetkililerinin kendisine getirdiği atkıları, aşağı tarafında bulunan taraftarlara attı.



Demirören, ''Bizimkisi bir aşk hikayesi'' şarkısı çalınırken, yanındaki kızına sarılarak parçayı birlikte söyledi. Demirören, maç öncesi stat hoparlörlerinden çalınan Beşiktaş şarkılarına eşlik etti.



Bu arada karşılaşmayı izleyenler arasında eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da yer aldı.



FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ ALEX'SİZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex, sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana ilk kez bir Beşiktaş derbisinde takımını yanlız bıraktı.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan itibaren lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçları olmak üzere hiçbir Beşiktaş maçını kaçırmayan Alex, sakatlığı nedeniyle bugünkü derbide yer alamadı.



EMRE, F.BAHÇE FORMASIYLA BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ

Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla Beşiktaş'a karşı ilk kez mücadele etti.



Sarı-lacivertli takımın futbolcusu, siyah-beyazlı ekiple ligin 13. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi maçta yedek kalmıştı.



Fenerbahçeli futbolcular sahaya, ''Eğitim için, Türkiye için Türk Eğitim Vakfı 42. Yıl'' yazılı pankartla çıktılar.



