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Spor

Gökhan Gönül: Sen değil, senin yedi sülalen adımı FETÖ ile aynı cümle içinde kullanamaz!

"Haber yapayım derken, o kırmızı çizgileri de aştınız artık"

21 Aralık 2017 18:46

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül bugün kendisi hakkında ortaya atılan 'Gökhan Gönül'e FETÖ kazığı' haberlerine çok sert tepki gösterdi. Gönül, 'Sen değil,senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!!' ifadelerini kullandı.

Mynet'in haberine göre,  bazı gazetelerde ve haber sitelerinde Gökhan Gönül ile ilgili ortaya atılan iddiası gündem konusu olmuştu.Balıkesir'de FETÖ'den görevden alınan müdürlerin, Gökhan Gönül'e, imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL'ye sattığı bakanlığın daha sonra bölgeyi planına almadığı öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökhan Gönül şunları söyledi:

"Haber yapayım derken, siz o kırmızı çizgileride aştınız artık. Ağzından çıkanı kulağında duyacak!! Sen değil,senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!’ ifadelerini kullandı.

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