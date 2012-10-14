Gökhan Gönül sakatlık nedeniyle kadro dışı

Milli futbolcu Gökhan Gönül, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milli futbolcu Gökhan Gönül, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Romanya maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün, sağ uyluk ön adalesindeki gerilme bulgularının devam etmesi nedeniyle Budapeşte'ye götürülmemesine karar verildiği, oyuncunun sağlık durumu ve tedavi süreci ile ilgili olarak kulübü Fenerbahçe'nin de bilgilendirildiği kaydedildi.

Daha önce Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Mehmet Topal sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmıştı.