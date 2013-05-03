Gökhan Gönül sakatlandı, Volkan gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçta Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından kaleci Volkan Demirel gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Benfica'ya 3-1 yenilerek elenmesi tüm Türkiye'de hayal kırıklığı yaratsa da maçın en önemli ve üzücü anlarından biri Gökhan Gönül'ün sakatlığı oldu.

Yüzüne gelen tekmeyle bir anda yere yığılan Gökhan'ın o görüntüsü tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken yürekleri de ağza getirdi. İşte o anlarda kaptan Volkan Demirel de büyük bir şok yaşadı. Arkadaşının feci şekilde yere yığıldığını ve yüzündeki kanamayı gören kaptan Volkan bir anda gözyaşlarına boğuldu ve hüngür hüngür ağladı.