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Spor

Gökhan Gönül sakatlandı, Volkan gözyaşlarını tutamadı

Yüzüne gelen tekmeyle bir anda yere yığılan Gökhan'ın o görüntüsü tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken yürekleri de ağza getirdi

03 Mayıs 2013 13:55

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçta Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından kaleci Volkan Demirel gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Benfica'ya 3-1 yenilerek elenmesi tüm Türkiye'de hayal kırıklığı yaratsa da maçın en önemli ve üzücü anlarından biri Gökhan Gönül'ün sakatlığı oldu.

Yüzüne gelen tekmeyle bir anda yere yığılan Gökhan'ın o görüntüsü tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken yürekleri de ağza getirdi. İşte o anlarda kaptan Volkan Demirel de büyük bir şok yaşadı. Arkadaşının feci şekilde yere yığıldığını ve yüzündeki kanamayı gören kaptan Volkan bir anda gözyaşlarına boğuldu ve hüngür hüngür ağladı.

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