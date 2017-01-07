Gökhan Gönül sakatlandı!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, çift kale maçta ayağına darbe alınca tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.



Antalya'da kampında olan Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü.

Taktik çalışmalara ağırlık veren Güneş, pas organizasyonlarının yoğun olduğu bir antrenman programı uyguluyor.

Bu sabah yapılan idmanda Tosic koşu çalışması yaparken, çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül saha kenarında tedavi olduktan sonra tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.



Sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal ise salonda çalıştı.