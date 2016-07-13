Gökhan Gönül resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer dilen Gökhan Gönül için Vodafone Arena Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe'de herkese tek tek teşekkür eden Gökhan Gönül'ün Başkan Aziz Yıldırım'dan bahsetmemesi dikkat çekti. Aziz Yıldırım'a özellikle mi teşekkür etmediği sorulan Gökhan, yönetim kuruluna teşekkür ederken kendisini de kattım yanlış anlaşılmasın cevabını verdi.

Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman imza töreninde şunları söyledi:

"Gökhan Gönül'ün imza törenine hoş geldiniz.Bugün ilkler oluyor. Arena'da ilk kez basın odasındayız.Gökhan'a da söyledim, küçük güzel çocuklar görüyorum, bazıları Beşiktaşlı, bazıları başka takımlı. Kapıdan girdiği zaman Gökhan Gönül'ün Beşiktaşlı olduğunu düşünmek mutluluk verdi. Ailemize hoş geldin. Seni aramızda görmekten çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum."

"Gökhan Gönül göründüğü gibi Beşiktaşlıdır"

"Bizim şeklimiz var. Biz, Gökhan'ı bir başka kulüpte olduğu için almadık. Bir bölgeye iyi ve karakterli oyuncu arıyorduk. Çok mutluyum, taraftarımız mutlu, Beşiktaşlı yöneticiler mutlu. Önemli imzalar attım ama bugün heyecanlandığım özel bir günü yaşıyorum. Gökhan Gönül, Beşiktaşlı. Bakın siyah-beyaz giyinmiş. Bunlar futbolun içerisinde var. Gelenler oldu, bizden gidenler oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Gönül'ün konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemizde büyük takımlarda transfer çok görülmüyor. Bugün buradaysam, bu duruşumun bir göstergesi. Başkanın benim hakkımdaki sözleri gurur verici. Büyük camialarda futbol oynayıp başka büyük camiaya geçmek ülkemizde çok rastlanan birolay değil ama bu ne ilk ne de son. Nerede bir Beşiktaşlı görsem herkes beni mutlu karşıladı. İnşallah bana yakışanı yapıp buraya layık olmaya çalışacağım. Onurumla ve şerefimle yıllarca Fenerbahçe'de forma giydim. Oradaki tüm emekçilere ve taraftarlara teşekkür ediyorum.

"Teklif milli takım kampında geldi"

"Gelgitler yaşamadım. Lig devam ederken başkanım, beni takımda görmek istediğini söylemişti. Ancak resmi bir şey olmadı. Beşiktaş ilk resmi teklifini, ben Milli Takım'da olduğumda yaptı. Yurt dışından da teklifler oldu. Sözleşmem bitmeden Beşiktaş bana teklif yapmadı, ben milli takımdayken ilk teklif geldi. Kontratım bittikten sonra görüşmemiz oldu.

"Oyuncular ekmek yediği takımı tutar"

"Formasını giydiğim camiaya hizmet ilk düşündüğüm şeydir. Profesyonel oyuncular, ekmek yediği takımı tutar. Ben şuan Beşiktaş forması giyiyorum ve Beşiktaşlıyım. Şampiyonluk sözleri vermek büyük vaatlerde bulunmak bana göre doğru değil. Aslında kendimle alakalı şunu söylemek istiyorum. Evet Şampiyonluk sözleri veremem ama bugün bazı şeyleri başardığım için bugün burdayım. Beni kötü orta yaparken görebilirsiniz, pas hatası yaparken görebilirsiniz. Ama mücadele etmekten vazgeçtiğimi tek bir gün bile görmeyeceklerinin sözünü verebilirim."

"Kartal dövmesi 15 sene önce yaptırdım"

Gökhan Gönül taraftarların merak ettiği bacağındaki Kartal dövmesinin ne zaman yapıldığının sorulması üzerine 15 yıl önce yaptırdığını açıkladı.