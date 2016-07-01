Gökhan Gönül: Para değil ilkelerim için Beşiktaş'a imza attım

Beşiktaş, Gökhan Gönül transferinde mutlu sona ulaştı. İki milyon euro imza parası ödenen Gökhan, senelik 1 milyon 750 bin euro alacak. Transferine ilişkin konuşan Gökhan Gönül, "Para değil ilkelerim doğrultusunda imza attım. Benim için paranın hiçbir önemi yok. Zor günlerimde bana sahip çıkan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a teşekkür ederim" diye konuştu. Beşiktaş, öğle saatlerinde Gökhan Gönül'le görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fotomaç’ta yer alana habere göre, Siyah Beyazlı yönetim, Gökhan Gönül'e dün 4 yıllık resmi imzayı attırdı. Avrupa Şampiyonası sonrası tatil için İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gökhan Gönül'ü arayan Beşiktaşlı yöneticiler "Hazırlan. Seni almaya geliyoruz" dediler ve zamana karşı yarış başladı. İzmir'e geçen tecrübeli sağ bek, öğleden sonra özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kendisini karşılayan yöneticilerle Ümraniye'ye hareket eden Gökhan, burada 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki sağ bek Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 750 bin euro alacak. 2 milyon euro da imza parası ödenecek olan Gökhan'ın maç başı ücreti olmadığı belirtiliyor.

77 numarayı giyecek

Siyah-beyazlıların bugün Gökhan ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Dün kulüp için forma ile poz veren tecrübeli oyuncu, ardından Çeşme'ye döndü. Gökhan, 10 Temmuz'da Beşiktaş ile çalışmaya başlayacak. Bu arada Beşiktaş yönetimi, Gökhan Gönül'ün 77 numaralı formayı talep ettiğini ifade ederek bu oyuncu için önemli miktarda forma bastırıldığını dile getirildi.

“Para önemli değil”

Beşiktaş'a imzayı atan milli sağ bek, "Para değil ilkelerim doğrultusunda imza attım. Benim için paranın hiçbir önemi yok. Hayatta paradan daha önemli şeyler var. İlkeler çok önemli. Beşiktaş'a geldiğimi için çok mutluyum. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı olur" ifadesini kullandı. Gökhan, "Zor günlerimde bana sahip çıkan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Twitter’a ayar çekiyor

Gökhan Gönül'ün akşam saatlerinde Twitter hesabından Fenerbahçe'nin 2011 şampiyonluğu fotoğrafını kaldırıp yerine İstanbul fotoğrafı koyması ve kendi Fenerbahçe formalı fotoğrafı yerine Milli Takım formalı fotoğrafını koyması bu transferin her an açıklanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yeni formayla ilk poz

Yeni takımıyla sözleşmeye imza atan Gökhan Gönül, siyah beyazlı formayla da ilk pozunu verdi.

Beşiktaş, kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Gökhan Gönül'le görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Açıklamada şöyle dendi:

Gökhan Gönül'ün transferi ile ilgili olarak oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.