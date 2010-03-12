Gökhan Gönül maç kafilesinde

T24 - Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.



Sağ ayak kemiğindeki ödem nedeniyle haftayı takımdan ayrı çalışmalarla geçirdikten sonra bugünkü antrenmana katılan Gökhan Gönül, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın yaptığı son kontrollerin ardından Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edildi.



Fenerbahçe'de, Gençlerbirliği maçı için belirlenen 19 kişilik kafilede şu futbolcular bulunuyor:



Volkan Demirel, Volkan Babacan, Mert, Lugano, Bilica, Andre Santos, Bekir, Vederson, Gökhan Gönül, Emre, Cristian, Selçuk, Deniz, Mehmet Topuz, Özer, Güiza, Semih, Gökhan Ünal ve Deivid.

