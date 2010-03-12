T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Gönül maç kafilesinde

Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.

Sağ ayak kemiğindeki ödem nedeniyle haftayı takımdan ayrı çalışmalarla geçirdikten sonra bugünkü antrenmana katılan Gökhan Gönül, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın yaptığı son kontrollerin ardından Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de, Gençlerbirliği maçı için belirlenen 19 kişilik kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Volkan Babacan, Mert, Lugano, Bilica, Andre Santos, Bekir, Vederson, Gökhan Gönül, Emre, Cristian, Selçuk, Deniz, Mehmet Topuz, Özer, Güiza, Semih, Gökhan Ünal ve Deivid.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24