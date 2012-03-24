Gökhan Gönül kadro dışı kaldı

T24 - F.Bahçe’de Aykut Kocaman Bursa maçı öncesi Gökhan Gönül’ü 18 kişilik kadroya almadı .Samsun maçında da kadroya giremeyen Gökhan, yine hocasından kesik yedi.

Yıldız oyuncunun kadroya alınmamasıyla ilgili 3 ihtimal öne çıkıyor...

Gökhan antrenman sevmemesi ve bunun neticesinde düşen performansı sonrası 18 kişilik kadroda kendine yer bulamıyor olabilir.

Sarı kart sınırındaki Gökhan, haftaya oynanacak Trabzon maçı düşünülerek oynatılmadı ve cezalı duruma düşmesi önlenmek istendi.

Sakatlığı olmayan Gökhan’ı, sağbekte Orhan’ın alternatifsiz olduğu Bursa maçında yedek dahi oturtmayan Kocaman, oyuncusuna gözdağı verdi.