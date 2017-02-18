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Spor

Gökhan Gönül: Kadıköy'de üzerime para atanlara bir çift lafım olacak...

"90 dakika boyunca yüksek ateşle sahada kaldım"

18 Şubat 2017 18:31

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, "Herkes Beşiktaş’ta daha az maaşa oynadığımı biliyor. Futbol hayatım boyunca kimseye en küçük saygısızlık yapmadım, yapmam. Ama bazı kesimlerin yaptığı algı sebebiyle üzerime geliniyor. Kadıköy’de üzerime para atmalar falan. Hepsi bu çevrelerin yüzünden oldu. Futbolu bırakınca onlara bir çift lafım olacak” diye konuştu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Andreas Beck’in kart cezalısı olması sebebiyle Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında formayı devralan Gökhan Gönül, maç öncesinde hastalığı sebebiyle halsiz olmasına rağmen sahaya çıktığını söyledi. Gönül, “Beck’in cezalı olması sebebiyle bana düşen görevi geri çeviremezdim. Bundan dolayı Hapoel karşısında sahaya çıkıp elimden geleni yaptım. 90 dakika boyunca yüksek ateşle sahada kaldım. Ama bu fedarkarlığım karşılıksız kalmadı. Sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardık. İstanbul’da oynayacağımız rövanş maçında üst tura çıkacağımıza inanıyorum” yorumunu yaptı.

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