-GÖKHAN GÖNÜL: ''İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ'' İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül, kalan tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. Gökhan Gönül, kendi internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezon başından beri sakatlıklarla uğraştığını belirterek, ''Ancak sakatlığımı yavaş yavaş atlattım. Umarım sezon sonuna kadar takımdaki yerimi alır, mücadelemi sergilerim'' dedi. Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte takım olarak kendilerine gelip yükselişe geçtiklerini ifade eden Gökhan, şunları söyledi: ''Her hafta mücadele ve takım oyunu bakımından üzerine koyarak, adım adım sonuca ulaşmayı başardık. 10 maçlık bir seriden sonra Bursaspor beraberliği yaşamamıza rağmen kaybedecek bir şeyimiz yok. Ligin ikinci yarısında göstermiş olduğumuz performans ve mücadele arzumuz ile bugün şampiyonluk yolunda en önemli adaylardan birisi haline geldik. Şampiyon olmak için de kalan tüm maçlarımızı kazanarak, ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Yeter ki sahaya yansıtacağımız mücadele, istek ve hırsımız aynı şekilde devam etsin.'' -''BUCASPOR MAÇINI KAYIPSIZ GEÇMEK İSTİYORUZ''- Performanslarının artmasındaki en önemli faktörleri, arkadaşlık, mücadele ve taraftar desteği olarak sayan Gökhan, ''Bizler sahada mücadele ettikçe, taraftarlarımızın desteğinin her daim süreceğine olan inancım da tam. Şampiyonluğa giden yolda artık her maç bizler için çok kritik ve önemli. Pazar günkü Bucaspor maçı öncesinde, çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sakatlığımı atlatıp, en kısa sürede sahadaki yerimi almak istiyorum. Bucaspor'un şu an durumu oldukça kritik. Takım olarak Bucaspor'a çok büyük saygı duyuyoruz, ancak bu maçı mutlaka kayıpsız geçmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. -''ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK''- ''Şampiyonluk şansımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum'' diyen Gökhan, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe Spor Kulübü, camia olarak şampiyonluklara alışkın bir camiadır. Kalan maçların stresini kaldıracak güce sahiptir. Buradan aldığımız inanç ve güven ile şampiyonluk kupasını kulübümüze kazandıracağız. Büyük Fenerbahçe taraftarına özlemini duydukları şampiyonluğu bu sezon sonu armağan etmek istiyoruz.'' Son olarak şampiyon olan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'nı kutlayan Gökhan, ''Üst üste altıncı kez şampiyon olan Fenerbahçe Bayan Basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Umarım voleybol erkekler final serisinde Arkas Spor önünde seride 1-0 önde bulunan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız da şampiyon olarak bizleri gururlandıracaktır. Spor takımının gerekliliklerini layıkıyla yapan Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de olmaktan dolayı oldukça gururluyum. Şampiyonluk yolunda ter döken tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. -BUCASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 24 Nisan Pazar günü deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sağ omuzundaki kısmi yırtık nedeniyle Gaziantepspor maçından bu yana antrenmanlara katılmayan Gökhan Gönül, tedavisinin ardından bugün takımla çalıştı. Gökhan'ın omzuna uygulanan özel bir bandajla çalışmada yer aldığı bildirildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Niang, Dia, Özer, kaleci Mert, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenör Arslan, koşunun ardından Dia ve Özer'e topla çalışmalar yaptırdı. Bu arada, sağ arka adalesinde zorlanma olan Güiza da Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Boğaz enfeksiyonu bulunan kaleci Volkan Demirel ile salonda çalışan Selçuk ve sağ kasığında zorlanma olan Okan da antrenmana katılmadı. Fenerbahçe, Bucaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.