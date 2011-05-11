-GÖKHAN GÖNÜL İDMANI YARIDA BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve pas çalışmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra çift kale maç oynadı. -DIA ANTRENMANDA- Sakatlığı geçen Dia, takımla birlikte antrenmana katılırken, Volkan Demirel, Stoch, Özer ve Bilica salonda çalıştı. Kardemir Karabükspor maçında ayak bileğinden sakatlanan Stoch'a salonda özel bir program uygulandığı, Slovak futbolcunun yarından itibaren takımla birlikte antrenmana çıkmasının beklendiği bildirildi. Volkan'ın belindeki, Özer'in sağ dizindeki, Bilica'nın da sağ ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle salonda çalıştığı belirtildi. -GÖKHAN GÖNÜL YARIDA BIRAKTI- Çalışmada ağrıları nükseden Gökhan Gönül antrenmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın son bölümlerine doğru sol kasık bölgesinde ağrılar hisseden Gökhan'ın sakatlığının ciddi olmadığı ve tedbir amacıyla çalışmayı bıraktığı kaydedildi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.