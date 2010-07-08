Gökhan Gönül cumartesi günü Starcity'de hayranlarıyla buluşacak

T24- Yenibosna StarCity Outlet Center’da David Beckham Futbol Akademisi aktivitesi devam ediyor. Cumartesi günü Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül StarCity’nin konuğu olacak.



Gökhan Gönül 10 Temmuz Cumartesi günü 13.30’da StarCity Outlet Center’da hayranları için futbol topu imzalayacak.



Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül bu Cumartesi Yenibosna StarCity Outlet Center’da konuk olacak. Saat 13.30’da başlayacak olan aktivitede Gökhan Gönül hayranları ile birlikte olacak, sohbet edecek, hayranlarına imzalı top hediye edecek.



StarCity Outlet Center’dan 10 Temmuz Cumartesi günü herkes Gökhan Gönül’e futbol topu imzalatma şansını yakalayacak.



StarCity’de devam eden David Beckham Futbol Akademisi kapsamında çocuklara futbol öğretiliyor. StarCity’de orta alana kurulan sahada çocuklar futbol öğrenmenin keyfini yaşıyor, gün boyunca düzenlenen yarışmalarda sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalıyor.



Dünya markalarında 365 gün boyunca çok çeşitli indirim ve fırsatların yer aldığı StarCity Outlet Center’da Beymen Seri Sonu Design, Mudo Outlet, Teknosa gibi büyük mağazalar başta olmak üzere toplam 153 adet mağaza bulunuyor. Derimod, Kiğılı, Home Store, Stefanel, Diesel, Altınyıldız, Network, Koton, Penti, Bilstore, Adidas, Gant, Acquaverde, Carnevale, Retry Designer Outlet, Vepa Outlet, Nike, Hummel, Columbia, Benetton, Mavi Jeans, Little Big, Levis, Divarese, Esse, Bernardo, English Home, Burger King, Mostar Köftecisi, Gratis gibi yüzlerce büyük markanın yer aldığı Starcity, markaları ve fiyatlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi haline geldi.