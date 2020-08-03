Gökhan Gönül, Beşiktaşlı yöneticilere veda etti

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, siyah-beyazlı yöneticilere telefon açtı ve Fenerbahçe'yle anlaştığını söyledi.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren futbolculardan Gökhan Gönül'ün kalıp kalmayacağı sorusu netleşti. Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi



Siyah-beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe'den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.



Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş'ta sağ bek arayışları başladı.