-Gökhan Gönül, baba oldu İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül, baba oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül bugün akşam saatlerinde Memorial Ataşehir Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Açıklamada, bebeğe henüz isim verilmediği belirtilerek, ''Fenerbahçe Kulübü olarak, Gönül çiftini kutluyor, bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz'' denildi. Bu arada, eşi doğum yapan Gökhan Gönül, takımının Gençlerbirliği ile yaptığı maç nedeniyle Ankara'da bulunuyor.