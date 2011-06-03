-GÖKHAN GÖNÜL ADAY KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde bu akşam deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Takım'da sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, aday kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan'ın, sol uyluk ve dizindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Dünkü son antrenmanda takımla birlikte çalışan Gökhan Gönül'ün, idman sonrası yapılan kontrolleri neticesinde şikayetlerinin gerilemesine rağmen tam geçmediği kanısına varıldığı, oyuncunun, bu yöndeki beyanı dikkate alınarak sağlık heyetinin teklifi, teknik heyetin kararıyla maç kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.