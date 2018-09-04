Gökhan Gönül, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

İSTANBUL (DHA) - Gökhan Gönül, A Milli Futbol Takımı\'nın Rusya ve İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi B Grubu müsabakalarının aday kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş\'ın Bursaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 4\'üncü hafta mücadelesinde sakatlık geçiren deneyimli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, A Milli Takım\'ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Beşiktaş Kulübü\'nde forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım\'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı\" denildi.