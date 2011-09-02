-Gökhan gönül, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde bugün Kazakistan, 6 Eylül'de de Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Gökhan Gönül aday kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Gökhan'ın bugün yapılan kontrollerde, gövdesinin sağ tarafında yumuşak dokuda ezilme ve kanama, kaburga kemiğinde de ödem tespit edildiği, Avusturya maçına kadar da iyileşemeyeceği ifade edilerek, kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin Werder Bremen ile yaptığı özel maçta gövdesinin sağ tarafına aldığı darbeye bağlı oluşan sakatlıkla milli takıma katılan Gökhan'ın durumu için yapılan açıklama şöyle: ''Gökhan Gönül milli takımın ilk iki idmanına tedbir amaçlı dahil edilmemişti. Oyuncu, A Milli Takım'ın 31 Ağustos'ta yaptığı antrenmanda aynı bölgeye yeni bir darbe alıp idmanı yarıda bırakmış, dün yapılan çalışmaya da bu nedenden katılamamıştı. Gökhan Gönül'ün dün ve bugün tekrar yapılan kontrollerinde, söz konusu bölgede yumuşak dokuda ezilme ve kanama, kaburga kemiğinde de ödem tanısı konuldu. Milli futbolcunun sakatlığının Avusturya maçına kadar iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncunun sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun kararıyla aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.''