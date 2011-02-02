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Spor

GÖKHAN EMRECİKSİN KONYASPOR'DA   KONYA (A.A)

02 Şubat 2011 15:48

-GÖKHAN EMRECİKSİN KONYASPOR'DA   KONYA (A.A) - 02.02.2011 - Konyaspor, Manisaspor'un orta saha oyuncusu Gökhan Emreciksin ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminin son gününde (dün) Manisaspor'un orta saha oyuncusu Gökhan Emreciksin ile her konuda anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık resmi sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.  Daha önce Fenerbahçe, Kayserispor, Ankaragücü ve Manisaspor formalarını giyen Göhkan Emrekciksin, Ankaragücü'nde 16 maçta 2 gol attı. 2008-2009 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin, 9 maçta forma giydikten sonra 2009-2010 sezonunda Kayserispor ve son olarak 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Manisaspor forması giymişti.

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